Азербайджан входит в группу стран с низким уровнем террористических рисков - Global Terrorism Index 2024

Азербайджан остается в группе стран с самым низким уровнем террористической активности, согласно отчету «Глобальный индекс терроризма» (Global Terrorism Index 2024), опубликованному Институтом экономики и мира (Сидней).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Институт экономики и мира представил одиннадцатое издание «Глобального индекса терроризма». В докладе дается оценка уровня террористической активности в странах мира.

В опубликованном рейтинге Азербайджан и Грузия делят с группой стран 89-е место (чем ниже, тем лучше), Армения с Узбекистаном - 76-ю строчку, Турция располагается на 29-й ступени, Иран на 26-й.

В первую тройку вошли Буркина-Фасо, Израиль и Мали.

Глобальный индекс терроризма (The Global Terrorism Index) – комплексное исследование, которое измеряет уровень террористической активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой. Глобальный индекс терроризма измеряет уровень террористической активности по следующим показателям: количество террористических инцидентов, количество погибших, количество пострадавших, уровень материального ущерба.

Р.Керимов