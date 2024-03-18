Азербайджан входит в группу стран с низким уровнем террористических рисков - Global Terrorism Index 2024

Азербайджан остается в группе стран с самым низким уровнем террористической активности, согласно отчету «Глобальный индекс терроризма» (Global Terrorism Index 2024), опубликованному Институтом экономики и мира (Сидней).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Институт экономики и мира представил одиннадцатое издание «Глобального индекса терроризма». В докладе дается оценка уровня террористической активности в странах мира.
В опубликованном рейтинге Азербайджан и Грузия делят с группой стран 89-е место (чем ниже, тем лучше), Армения с Узбекистаном - 76-ю строчку, Турция располагается на 29-й ступени, Иран на 26-й.
В первую тройку вошли Буркина-Фасо, Израиль и Мали.
Глобальный индекс терроризма (The Global Terrorism Index) – комплексное исследование, которое измеряет уровень террористической активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой. Глобальный индекс терроризма измеряет уровень террористической активности по следующим показателям: количество террористических инцидентов, количество погибших, количество пострадавших, уровень материального ущерба.
Р.Керимов
Алиев поздравил Путина с победой на выборах президента РФ
Алиев зажег костер Новруза в Ханкенди
Баку и Токио завершили переговоры в рамках вступления Азербайджана в ВТО
Грузоперевозки в Азербайджане в январе-феврале выросли на 4%
Азербайджан в январе увеличил в экспорт минеральных удобрений в 2,3 раза, импорт - в 2 раза
Азербайджан в январе-феврале увеличил производство электроэнергии почти на 6%
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Новые санкции США создают операционные сложности, флот работает в штатном режиме
Путин побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом
Китай изучает возможность присоединиться к швейцарской конференции по Украине
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
В Азербайджане состоялся B2B Forum с участием компаний из Латвии, Эстонии и Финляндии
Председатель Совета высшего образования Турции посетил Бакинскую высшую школу нефти
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы