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Бизнес и законодательство 18.03.2024 17:02

Азербайджан и Ирак планируют проведение бизнес-форума

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Ирак встретился с министром торговли Атер Давуд Аль-Гурайри (Atheer Al-Ghurairy).

«В рамках визита в Ирак обсудили с министром торговли укрепление сотрудничества между бизнес-кругами, совместную деятельность по инфраструктурным проектам и проведение азербайджано-иракского бизнес-форума», - написал Джаббаров на платформе Х.

По его словам, иракские предприниматели приглашены в Азербайджан «для изучения деловых и экспортных возможностей нашей страны».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДЖАББАРОВ, ИРАК, СОТРУДНИЧЕСТВО

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