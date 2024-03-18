Азербайджан и Ирак планируют проведение бизнес-форума

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Ирак встретился с министром торговли Атер Давуд Аль-Гурайри (Atheer Al-Ghurairy).

«В рамках визита в Ирак обсудили с министром торговли укрепление сотрудничества между бизнес-кругами, совместную деятельность по инфраструктурным проектам и проведение азербайджано-иракского бизнес-форума», - написал Джаббаров на платформе Х.

По его словам, иракские предприниматели приглашены в Азербайджан «для изучения деловых и экспортных возможностей нашей страны».

Б.Рустамбеков