Военная промышленность Европы должна иметь приоритетной статус в нынешних условиях - руководство компании Nammo

Оборонная промышленность Европы на фоне ситуации с Украиной должна получить приоритет при получении нужных ей для работы ресурсов, заявил в интервью Financial Times (FT) исполнительный директор норвежско-финской компании Nordic Ammunition Company (Nammo) Мортен Брандтзег.

"Европа должна встать на военные рельсы, уделять первостепенное внимание доступу военной промышленности к ключевому оборудованию и к электричеству в то время, как конфликт на Украине, как кажется, затягивается, заявил руководитель одного из крупнейших производителей оружия в регионе", - информирует издание.

"Промышленность иногда стоит на девятом месте в очереди тех, кто покупает производственное оборудование и прочие вещи для коммерческого использования", - заявил Брандтзег.

При этом он напомнил, что руководству крупнейшего предприятия Nammo пришлось поставить на паузу процесс его расширения, потому что весь избыток электричества в том районе потреблял новый центр хранения и обработки данных TikTok. "Нельзя, чтобы мы проиграли войну из-за того, что мы храним так много видео с котами", - подчеркнул Брандтзег.

Несмотря на проблемы с доступом к оборудованию и к электричеству, часть промышленности уже работает "как во время войны", отметил он. По его словам, Европа должна наращивать темпы производства, поскольку она "участвует в войне промышленных потенциалов".

Он упомянул Закон об оборонном производстве (Defense Production Act) США от 1950 года, который дарует американскому президенту полномочия устанавливать приоритет при исполнении контрактов, ставя на первое место правительственные. Брандтзег пояснил, что было бы желательно иметь в Европе аналогичное "законодательство, которое в конкретный период кризиса даст европейским оборонным производителям первостепенной доступ к производственному оборудованию".

FT напоминает, что Nammo - один из крупнейших европейских производителей боеприпасов, в том числе для артиллерии, танков, истребителей и огнестрельного оружия. Компания должны получить более 300 млн евро поддержки от Норвегии, Финляндии и ЕС - сумму, эквивалентную тому, что в прошлом компания инвестировала в производство за десятилетие. Также ежегодно сама Nammo вкладывает в свою деятельность примерно 150 млн евро.