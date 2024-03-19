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Дальнее зарубежье 19.03.2024 15:30

США готовы защищать интересы Филиппин в Южно-Китайском море - Блинкен

Вашингтон заверил Манилу в том, что будет защищать филиппинские суда "в любом месте" Южно-Китайском моря.

"Мы четко высказались по этой проблеме и останемся последовательными", - цитирует ЭФЭ слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил, что США стоят на стороне Филиппин в том, что касается проблем с навигацией - военной, рыболовецкой или пограничной.

Ранее Филиппины и Китай неоднократно обменивались обвинениями в инцидентах на море, в том числе и в районе архипелага Спратли (китайское название Наньша) в Южно-Китайском море.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через богатое ресурсами Южно-Китайское море, разные зоны которого оспаривают сразу несколько государств, в год перевозят грузов на $5 трлн.

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Тэги: США, ФИЛИППИНЫ, МОРЕ, ПОЗИЦИЯ


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