США готовы защищать интересы Филиппин в Южно-Китайском море - Блинкен

Вашингтон заверил Манилу в том, что будет защищать филиппинские суда "в любом месте" Южно-Китайском моря.

"Мы четко высказались по этой проблеме и останемся последовательными", - цитирует ЭФЭ слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил, что США стоят на стороне Филиппин в том, что касается проблем с навигацией - военной, рыболовецкой или пограничной.

Ранее Филиппины и Китай неоднократно обменивались обвинениями в инцидентах на море, в том числе и в районе архипелага Спратли (китайское название Наньша) в Южно-Китайском море.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через богатое ресурсами Южно-Китайское море, разные зоны которого оспаривают сразу несколько государств, в год перевозят грузов на $5 трлн.