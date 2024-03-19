Эстония объявила персона нон грата российского дипломата

МИД Эстонии во вторник вызвал временного поверенного в делах российского посольства и передал ему дипломатическую ноту о том, что обладающий дипломатическим статусом сотрудник посольства объявлен персона нон грата.
Как сообщает агентство BNS со ссылкой на МИД страны, представителя посольства РФ проинформировали при передаче ноты, что Эстония "не намерена терпеть действия России, направленные против независимости и суверенитета Эстонии".
По утверждению МИД, против безопасности Эстонии ведутся "гибридные операции", которые "должны прекратиться".
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