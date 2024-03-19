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Дальнее зарубежье 19.03.2024 14:30

Эстония объявила персона нон грата российского дипломата

МИД Эстонии во вторник вызвал временного поверенного в делах российского посольства и передал ему дипломатическую ноту о том, что обладающий дипломатическим статусом сотрудник посольства объявлен персона нон грата.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на МИД страны, представителя посольства РФ проинформировали при передаче ноты, что Эстония "не намерена терпеть действия России, направленные против независимости и суверенитета Эстонии".

По утверждению МИД, против безопасности Эстонии ведутся "гибридные операции", которые "должны прекратиться".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, НОН/ГРАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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