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ТЭК 19.03.2024 14:15

Azpetrol довела число АЗС в Азербайджане до 104

Компания "Azpetrol Ltd" ввела в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) в городе Агджабеди.

«Новая заправочная станция открылась в городе Агджабеди, на улице Мамед Эмина Расудзаде 201А. На заправочной станции создано 26 новых рабочих места. Таким образом, общее число АЗС Azpetrol Ltd увеличилось до 104", - говорится в информации компании.

Azpetrol ltd осуществляет свою деятельность в Азербайджане с 1997 года. Первая АЗС компании - "Спартак" - была открыта 15 июля 1997 года в Насиминском районе Баку.

Н.Аббасова

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Тэги: AZPETROL, АЗС, ОТКРЫТИЕ


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