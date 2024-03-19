Azpetrol довела число АЗС в Азербайджане до 104

Компания "Azpetrol Ltd" ввела в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) в городе Агджабеди. «Новая заправочная станция открылась в городе Агджабеди, на улице Мамед Эмина Расудзаде 201А. На заправочной станции создано 26 новых рабочих места. Таким образом, общее число АЗС Azpetrol Ltd увеличилось до 104", - говорится в информации компании. Azpetrol ltd осуществляет свою деятельность в Азербайджане с 1997 года. Первая АЗС компании - "Спартак" - была открыта 15 июля 1997 года в Насиминском районе Баку. Н.Аббасова

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