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В Катаре заявили о сдержанном оптимизме по итогам переговоров с главой «Моссада» по ситуации в Газе

Власти Катара проявляют сдержанный оптимизм после переговоров о прекращении огня в секторе Газа, состоявшихся в Дохе при участии главы израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа, сообщил во вторник представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

"Катар проявляет осторожный оптимизм в отношении переговоров", - приводит его слова Associated Press.

Он добавил, что глава "Моссада" уже покинул Катар, и отметил, что переговоры все еще продолжаются, и Катар по-прежнему выступает в них посредником.

"Я не думаю, что сейчас тот момент, когда мы можем сказать, что близки к заключению сделки. Пока еще слишком рано объявлять о каких-либо успехах", - подчеркнул аль-Ансари.

Он также заявил, что любая израильская наземная операция в городе Рафах была бы "катастрофой" и могла бы сорвать переговоры.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу, сообщал, что на возобновившихся в Катаре переговорах Израиля и ХАМАС, которые ведутся при посредничестве Катара и Египта, наметились компромиссы в позициях сторон

По данным источников, обсуждаемое в настоящее время предложение может привести к шестинедельному прекращению огня в секторе Газа и освобождению ХАМАС 40 заложников: женщин, в том числе женщин-солдат, мужчин старше 50 лет и мужчин в критическом состоянии здоровья - в обмен на сотни палестинских заключенных.

Основными камнями преткновения, отмечал портал, является выполнение Израилем требований ХАМАС о безопасном возвращении палестинцев на север анклава и о полном прекращении огня на втором этапе в обмен на освобождение всех удерживаемых израильских солдат.

Один из источников заявил Axios, что нынешний раунд переговоров может занять не менее двух недель.

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Тэги: КАТАР, ИЗРАИЛЬ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОЦЕНКА


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