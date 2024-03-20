Чистая прибыль «Транснефти» в 2023 году выросла на 22%

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за 2023 год выросла на 22,2% - до 296,5 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Таким образом, чистая прибыль за IV квартал - 51,2 млрд рублей. Консенсус-прогноз предполагал, что за последний квартал 2023 года компания получит 45,9 млрд рублей.

Ближе всех оказался прогноз инвестбанка "Синара" - 299,3 млрд руб. за год и 54 млрд руб. за IV квартал.

Выручка "Транснефти" по МСФО за 2023 год составила 1 трлн 330,9 млрд рублей по сравнению с 1,2 трлн рублей в 2022 году (на 10,5% выше). Операционная прибыль без учета амортизации - 552,8 млрд рублей по сравнению с 511,4 млрд рублей годом ранее (на 8,1% выше). Операционная прибыль "Транснефти" выросла в 2023 году на 4,3% - до 310,78 млрд рублей. Прибыль до налогообложения в 2023 году составила 351,44 млрд рублей против 314,9 млрд рублей в 2022 году (на 11,6% выше).

В отчете "Транснефть" напоминает, что в августе 2023 года принят Федеральный закон "О налоге на сверхприбыль", которым установлен налог, являющийся разовым. "Отдельные общества Группы являются налогоплательщиками налога на сверхприбыль. В отчетном году начислено оценочное обязательство в размере обеспечительных платежей, составляющих половину рассчитанных сумм налога на сверхприбыль", - отмечает компания. Согласно отчетности, был начислен налог на сверхприбыль в размере 2,38 млрд рублей.

"До конца ноября 2023 года общества Группы перечислили обеспечительные платежи в бюджет и намерены в 2024 году воспользоваться правом уменьшить исчисленную сумму налога на сверхприбыль на налоговый вычет, равный уплаченным обеспечительным платежам", - сообщила "Транснефть".