Чистая прибыль «Транснефти» в 2023 году выросла на 22%

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за 2023 год выросла на 22,2% - до 296,5 млрд рублей, говорится в отчетности компании.
Таким образом, чистая прибыль за IV квартал - 51,2 млрд рублей. Консенсус-прогноз предполагал, что за последний квартал 2023 года компания получит 45,9 млрд рублей.
Ближе всех оказался прогноз инвестбанка "Синара" - 299,3 млрд руб. за год и 54 млрд руб. за IV квартал.
Выручка "Транснефти" по МСФО за 2023 год составила 1 трлн 330,9 млрд рублей по сравнению с 1,2 трлн рублей в 2022 году (на 10,5% выше). Операционная прибыль без учета амортизации - 552,8 млрд рублей по сравнению с 511,4 млрд рублей годом ранее (на 8,1% выше). Операционная прибыль "Транснефти" выросла в 2023 году на 4,3% - до 310,78 млрд рублей. Прибыль до налогообложения в 2023 году составила 351,44 млрд рублей против 314,9 млрд рублей в 2022 году (на 11,6% выше).
В отчете "Транснефть" напоминает, что в августе 2023 года принят Федеральный закон "О налоге на сверхприбыль", которым установлен налог, являющийся разовым. "Отдельные общества Группы являются налогоплательщиками налога на сверхприбыль. В отчетном году начислено оценочное обязательство в размере обеспечительных платежей, составляющих половину рассчитанных сумм налога на сверхприбыль", - отмечает компания. Согласно отчетности, был начислен налог на сверхприбыль в размере 2,38 млрд рублей.
"До конца ноября 2023 года общества Группы перечислили обеспечительные платежи в бюджет и намерены в 2024 году воспользоваться правом уменьшить исчисленную сумму налога на сверхприбыль на налоговый вычет, равный уплаченным обеспечительным платежам", - сообщила "Транснефть".
Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Пакистане
Байрамов отбыл с рабочим визитом в Бельгию
Генпрокуратура Азербайджана и Следственный комитет РФ подписали «Программу сотрудничества на 2024-2026 годы»
"Нейтральные" российские спортсмены не будут участвовать в открытии ОИ-2024 в Париже - МОК
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе вырос в 1,4 раза, холодильников – в 4,2 раза
Турпоток в Азербайджан в январе-феврале вырос почти в 1,5 раза
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Швейцарская фармкомпания Lonza Group покупает предприятие Roche в США за $1,2 млрд
Премьер Ирландии объявил о планах подать в отставку
ЕК выплатила Украине первые 4,5 млрд евро из пакета помощи на 50 млрд
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Президент Национальной нефтяной корпорации Конго посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Yelo Bank состоялась презентация книги «История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы