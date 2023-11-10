Транснефть в 2024г повысит тариф на прокачку нефти из Азербайджана

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила повышение с 1 января 2024 года тарифов на услуги прокачки нефти "Транснефти" в среднем на 7,2%, следует из соответствующего приказа, размещенного на портале правовой информации.
"Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов", - поясняли ранее в пресс-службе ведомства.
В частности, согласно документу, стоимость транзита по маршруту Махачкала - ПК "Шесхарис" вырастает с 453,98 руб. за тонну (без НДС) до 485,63 руб., по маршруту "граница Азербайджанской Республики/Российская Федерация (Ширванлы) - ПК "Шесхарис" - с 888,29 руб. за тонну (без НДС) до 952,18 руб.
Тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2023 года были проиндексированы на 5,99%, в 2022 году - на 4,3%, в 2021 году - на 3,6%.
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