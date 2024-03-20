Казахстан в 2023 году увеличил экспорт подсолнечного масла в 1,6 раза

Казахстан по итогам 2023 года поставил на внешние рынки 364,4 тыс. тонн подсолнечного масла, что в 1,6 раза превышает показатель 2022 года, сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов.

В стоимостном выражении объем поставок в минувшем году равнялся $321,1 млн. Основные импортеры - Таджикистан, Узбекистан, Афганистан и Китай, говорится в обнародованном ответе Бектенова на депутатский запрос.

На долю нерафинированного масла пришлось 316,2 тыс. тонн (87% всех поставок), рафинированного - 48,2 тыс. тонн (13%).

В Казахстане действует более 60 предприятий по переработке подсолнечника общей мощностью 3 млн тонн в год. В 2023 году валовый сбор семян подсолнечника составил 1,2 млн тонн, перерабатывающие предприятия загружены на 40% от своих мощностей.

Бектенов напомнил, что с февраля прошлого года в Казахстане действует экспортная таможенная пошлина (ЭТП) на подсолнечник в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну.

"В результате введения ЭТП на вывоз подсолнечника (...) производство масла выросло с 331,1 тыс. тонн до 534,1 тыс. тонн. На внутреннем рынке происходит импортозамещение растительного масла. За 2023 год импорт масла подсолнечного снизился на 17% и составил 89,1 тыс. тонн", - отмечается в документе.

Премьер подчеркнул, что с введением экспортной пошлины на вывоз семян подсолнечника стабилизировались цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке.

"У производства подсолнечного масла есть еще и побочный ценный продукт - шрот (жмых). Из него получается корм для скота для смежных отраслей, таких как птицеводство, животноводство и производство комбикормов. Так, экспорт жмыха из семян подсолнечника в 2023 году вырос на 72% в сравнении с 2022 годом и составил 295,9 тыс. тонн", - уточняется в ответе на депутатский запрос.

Казахстанский жмых в том числе поставляется в такие страны как Иран, Латвия, Китай, ОАЭ, Оман, Корея.