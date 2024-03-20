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Дальнее зарубежье 20.03.2024 15:30

Президент Вьетнама ушел в отставку

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг подал в отставку, которая была принята, передают в среду вьетнамские СМИ.

"ЦК Компартии Вьетнама, который принимает основные государственные решения в стране, одобрил отставку Во Ван Тхыонга по личным мотивам", - говорится в сообщениях без каких-либо деталей.

Во Ван Тхыонга избрали президентом Вьетнама около года назад, он находился у власти на протяжении наименьшего времени в новейшей истории страны.

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Тэги: ВЬЕТНАМ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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