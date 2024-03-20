Президент Вьетнама ушел в отставку

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг подал в отставку, которая была принята, передают в среду вьетнамские СМИ.

"ЦК Компартии Вьетнама, который принимает основные государственные решения в стране, одобрил отставку Во Ван Тхыонга по личным мотивам", - говорится в сообщениях без каких-либо деталей.

Во Ван Тхыонга избрали президентом Вьетнама около года назад, он находился у власти на протяжении наименьшего времени в новейшей истории страны.