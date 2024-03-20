Google оштрафована во Франции на 250 млн евро за нарушение условий использования контента

Google, входящая в Alphabet Inc., оштрафована антимонопольным регулятором Франции на 250 млн евро за невыполнение обязательств перед французскими изданиями в области лицензирования контента.

Регулятор заявил в среду, что компания не выполнила согласованные ранее условия, касающиеся вознаграждения изданий при отображении их контента на онлайн-платформах.

Google уже во второй раз оштрафована французским регулятором в связи с этим делом. В 2021 году штраф составил 500 млн евро.

В среду регулятор также обвинил Google в использовании контента для тренировки собственного чат-бота Gemini без уведомления изданий об этом.