Нефтегазовая отрасль США увеличила расходы на M&A в 2023 году до максимума за 11 лет

Американские компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти и природного газа, в 2023 году увеличили расходы на слияния и поглощения (M&A) до $234 млрд, говорится в сообщении Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США.

Показатель, который включает как полную покупку одной компанией другой, так и приобретение отдельных активов, стал самым высоким с 2012 года с учетом инфляции.

Усиление активности M&A указывает на возврат к предыдущей тенденции консолидации в отрасли после того, как количество сделок сократилось на фоне значительной волатильности нефтяного рынка в 2020 и 2022 годах, сообщается в отчете.

В прошлом году были объявлены две мега-сделки: Exxon Mobil договорилась о приобретении Pioneer Natural Resources Co. за $64,5 млрд, а Chevron Corp. намеревается купить Hess Corp. за $60 млрд. Эти поглощения станут крупнейшими в отрасли с 2019 года, когда Occidental Petroleum приобрела Anadarko Petroleum за $55 млрд.

EIA отмечает, что на долю Chevron в настоящее время приходится 5% добычи нефти и ШФЛУ в США, что делает ее крупнейшим производителем в стране. После завершения сделки с Hess доля Chevron вырастет до 6% (чуть более 1,2 млн баррелей в сутки, исходя из данных за третий квартал 2023 года).

При этом Exxon Mobil, которая в настоящее время является четвертым по величине производителем в стране, увеличит свою долю на рынке почти до 7% (до 1,3 млн б/с) после покупки Pioneer. Таким образом, Exxon может выйти на лидирующую позицию, если в отрасли не произойдет каких-либо существенных изменений в объемах производства или крупных сделок по покупке/продаже активов.