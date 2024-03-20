Китай, Кыргызстан и Узбекистан создадут СП для строительства желдороги

Китай, Кыргызстан и Узбекистан планируют создать совместную проектную компанию для строительства железной дороги между странами, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Строительство будущей дороги обсуждалось в ходе встречи кыргызского лидера Садыра Жапарова с заместителем генерального директора китайской компании China State Railway Group (CREC) Ван Тунцзюнем.

"Стороны достигли общего понимания о механизме реализации проекта. В частности, предполагается, что проект будет реализован по модели "строительство - эксплуатация - передача" путем создания совместной проектной компании между тремя железнодорожными предприятиями сторон", - отмечается в сообщении.

Ван Тунцзюнь отметил готовность к ускорению разработки и утверждению технико-экономического обоснования проекта, а также к подписанию соответствующего соглашения. Кроме того, он выразил надежду на реализацию данного проекта в кратчайшие сроки.

Проект, по мнению Жапарова, окажет позитивное влияние на торгово-экономическое сотрудничество Кыргызстана с Китаем.

14 сентября 2022 года в рамках Самаркандского саммита ШОС между министерствами транспорта Узбекистана и Кыргызстана, а также госкомитетом по развитию и реформам КНР, было подписано соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

По информации кыргызского правительства, стоимость проекта оценивается в $3-5 млрд.