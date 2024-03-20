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СНГ 20.03.2024 21:00

Глава МИД Туркменистана и Боррель обсудили в Брюсселе вопросы сотрудничества, в том числе в энергетике

Вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества обсудили на встрече в среду в Брюсселе глава МИД Туркменистана Рашид Мередов с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего и многостороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено укреплению связей между ЕС и Центральной Азией, отмечается в сообщении туркменского МИД, размещенном на сайте ведомства.

Среди перспективных направлений были выделены сферы энергетики, транспорта, цифровизации, образования и климата, отмечается в сообщении.

Мередов и Боррель подчеркнули важность существующих механизмов двустороннего сотрудничества, таких как Совместный комитет ЕС-Туркменистан, Диалог по правам человека и Межпарламентский диалог.

Стороны обменялись мнениями по аспектам региональной безопасности. Мередов подчеркнул усилия и инициативы правительства Туркменистана в данном направлении, исходя из принципов своего статуса постоянного нейтралитета.

Министр иностранных дел Туркменистана и глава дипломатии ЕС также затронули вопросы организации очередной встречи глав внешнеполитических ведомств формата ЕС-ЦА в Туркменистане в 2024 году.

Кроме того, в ходе своего визита в Брюссель Мередов провел встречи с вице-президентом Ееврокомиссии (ЕК) Маргаритисом Схинасом, исполнительным зампредседателя ЕК Валдисом Домбровскисом и еврокомиссаром ЕС по международному сотрудничеству Юттой Урпилайнен. Состоялись переговоры с председателем делегаций Европарламента по странам ЦА и Монголии Томашом Здеховски.

В ходе встреч понимались вопросы сотрудничества между Туркменистаном и ЕС в таких сферах, как экономика, торговля, гуманитарное взаимодействие, образование и наука, обсуждались инициативы в области зелёной экономики и климатических проектов, сообщает туркменский МИД.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили текущие проекты, реализуемые в Туркменистане при поддержке ЕС, отметив динамику и перспективы дальнейшего сотрудничества.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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