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ТЭК 20.03.2024 23:03

Норвегия в феврале нарастила добычу природного газа на 4% г/г

Добыча природного газа в Норвегии в феврале выросла на 4% относительно того же месяца годом ранее - до 10,37 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в январе объем производства составлял 11,76 млрд кубометров, то есть за месяц он сократился на 11,8%. NOD прогнозировал добычу в прошлом месяце на уровне 10,65 млрд кубометров.

Норвегия в феврале повысила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 3% в годовом выражении - до 2,064 млн баррелей в сутки (б/с). Относительно января она уменьшилась на 0,3%.

Добыча нефти в стране в январе составляла в среднем 1,832 млн б/с, что на 0,3% выше январского объема и на 3,2% больше производства в том же месяце 2023 года. NOD прогнозировал показатель на уровне 1,778 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-феврале, согласно предварительным расчетам, составил около 41,9 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 17,5 млн кубометров пришлось на нефть и 22,1 млн кубометров - на природный газ. Совокупное производство было на 2 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НОРВЕГИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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