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Дальнее зарубежье 20.03.2024 23:59

Продажи носимых устройств в мире в 2023 году выросли на 1,7% - IDC

Мировые поставки носимых электронных устройств в 2023 году увеличились на 1,7%, несмотря на спад на 0,9% в четвертом квартале, сообщает исследовательская компания International Data Corporation.

В том числе продажи наушников, самой популярной категории носимых устройств, сократились за год на 0,8%. На эту категорию приходится около 61,3% рынка. Медленные темпы инноваций в сегменте привели к тому, что поставки обеспечиваются главным образом заменой старых моделей наушников, а не привлечением в сегмент новых покупателей, отметили аналитики IDC.

Поставки "умных" часов повысились тем временем на 8,7%, главным образом за счет спроса в Индии и Китае.

Продажи электронных колец подскочили на 34,9%, очков - взлетели более чем вдвое, на 128,2%, за счет запуска новых продуктов от Amazon и Meta.

В 2024 году продажи носимых устройств, как ожидается, увеличатся на 10,5%, до 559,7 млн единиц. До конца 2028 года поставки будут расти среднегодовыми темпами в 3,6% и достигнут 645,7 млн, ожидают эксперты IDC.

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Тэги: МИР, ГАДЖЕТЫ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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