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Дальнее зарубежье 20.03.2024 20:00

В Индонезии избирком подтвердил победу министра обороны на выборах президента

В Индонезии завершили подсчет голосов на выборах президента, по итогам которых новым главой государства избрали министра обороны Прабово Субианто, сообщает в среду The Jakarta Post со ссылкой на данные избирательной комиссии.

У Субианто 58,6% голосов - этого достаточно, чтобы кандидата провозгласили победителем выборов без проведения второго тура голосования. У его конкурентов бывшего губернатора Джакарты Аниса Басведана - 24,9%, у Ганджара Праново - 16,5%.

Всеобщие выборы в Индонезии состоялись еще 14 февраля. Подсчет голосов и публикация результатов в стране занимает до 35 дней.

Согласно конституции Индонезии, президент избирается на пять лет. Пребывание на посту президента ограничено двумя сроками.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ


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