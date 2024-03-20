В Индонезии избирком подтвердил победу министра обороны на выборах президента

В Индонезии завершили подсчет голосов на выборах президента, по итогам которых новым главой государства избрали министра обороны Прабово Субианто, сообщает в среду The Jakarta Post со ссылкой на данные избирательной комиссии.

У Субианто 58,6% голосов - этого достаточно, чтобы кандидата провозгласили победителем выборов без проведения второго тура голосования. У его конкурентов бывшего губернатора Джакарты Аниса Басведана - 24,9%, у Ганджара Праново - 16,5%.

Всеобщие выборы в Индонезии состоялись еще 14 февраля. Подсчет голосов и публикация результатов в стране занимает до 35 дней.

Согласно конституции Индонезии, президент избирается на пять лет. Пребывание на посту президента ограничено двумя сроками.