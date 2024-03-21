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Дальнее зарубежье 21.03.2024 13:39

Австралия и Британия заключили новый договор об обороне и безопасности, намерены вместе тренировать украинских военных

Министры обороны Австралии и Великобритании Ричард Марлес и Грант Шаппс подписали оборонное соглашение, которое должно помочь странам вместе реагировать на актуальные вызовы.

"Сегодня Ричард Марлес и министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, обновив партнерство для решения современных задач", - говорится в заявлении с сайта Минобороны Австралии.

По данным Associated Press, соглашение призвано облегчить совместную работу вооруженных сил двух стран на территории друг друга; это положение включает совместную подготовку украинских войск в Великобритании.

Кроме того, Шаппс и Марлес подтвердили готовность продолжать сотрудничество по наращиванию потенциала, "в том числе в формате AUKUS". В сентябре 2021 года США, Австралия и Великобритания объявили о создании трёхстороннего партнёрства в области безопасности - AUKUS.

"Я думаю, одним из наиболее важных элементов договора является то, что в нем описывают механизм, с помощью которого мы будем проводить консультации в случае, если одна из стран окажется под угрозой", - отметил Шаппс.

Договор также предполагает более тесное сотрудничество в области ведения войны под водой, разминирования морей, науки и технологий.

Соглашение подписали по итогам ежегодных переговоров Австралии и Великобритании на уровне министров обороны.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОГЛАШЕНИЕ


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