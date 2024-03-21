Китайская State Grid начала строительство энергетического проекта стоимостью $3,9 млрд

Китайская государственная электросетевая компания State Grid Corporation of China (State Grid) начала строительство масштабного проекта про транспортировке и хранению электроэнергии, пишет издание Beijing Youth Daily.

Стоимость проекта оценивается в 28 млрд юаней ($3,9 млрд).

Он включает в себя прокладку сверхвысоковольтных линий электропередачи длиной свыше 1 тыс. км от северной провинции Шэньси до города Хэфэй в восточной провинции Аньхой. Там они будут соединены с гидроаккумулирующей электростанцией мощностью 1,2 ГВт.

Электричество в рамках проекта будет генерироваться на солнечных и ветряных электростанциях, угольные станции будут использоваться для подстраховки.

Электросетевая компания State Grid является крупнейшей в данной отрасли в мире. В КНР она является монополистом в области транспортировки и реализации электроэнергии, обеспечивая электричеством более 1,1 млрд человек. Компания занимается строительством и эксплуатацией электросетей как в самом Китае, так и за рубежом.