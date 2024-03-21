Китайская State Grid начала строительство энергетического проекта стоимостью $3,9 млрд

Китайская государственная электросетевая компания State Grid Corporation of China (State Grid) начала строительство масштабного проекта про транспортировке и хранению электроэнергии, пишет издание Beijing Youth Daily.
Стоимость проекта оценивается в 28 млрд юаней ($3,9 млрд).
Он включает в себя прокладку сверхвысоковольтных линий электропередачи длиной свыше 1 тыс. км от северной провинции Шэньси до города Хэфэй в восточной провинции Аньхой. Там они будут соединены с гидроаккумулирующей электростанцией мощностью 1,2 ГВт.
Электричество в рамках проекта будет генерироваться на солнечных и ветряных электростанциях, угольные станции будут использоваться для подстраховки.
Электросетевая компания State Grid является крупнейшей в данной отрасли в мире. В КНР она является монополистом в области транспортировки и реализации электроэнергии, обеспечивая электричеством более 1,1 млрд человек. Компания занимается строительством и эксплуатацией электросетей как в самом Китае, так и за рубежом.
Баку в очередной раз призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Пакистане
"Нейтральные" российские спортсмены не будут участвовать в открытии ОИ-2024 в Париже - МОК
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе вырос в 1,4 раза, холодильников – в 4,2 раза
Турпоток в Азербайджан в январе-феврале вырос почти в 1,5 раза
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Банк Англии ожидаемо оставил ставку уровне 5,25% годовых
ВМС США хотели бы иметь к 2042 году 381 корабль - планы командования
Китайский ЦБ планирует дальнейшее смягчение политики, намерен поддерживать IT-сектор
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Президент Национальной нефтяной корпорации Конго посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Yelo Bank состоялась презентация книги «История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы