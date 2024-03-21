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Бизнес и законодательство 21.03.2024 13:12

Медь подорожала более чем на 10% за 6 недель и продолжает расти

Цены на медь в мире после краткого перерыва возобновили рост после того, как Федеральная резервная система США подтвердила прогноз относительно трех снижений процентных ставок в этом году.

Металл подорожал более чем на 10% за последние шесть недель. В начале недели цены на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) достигали максимума почти за год - $4,15 за фунт. Затем котировки скорректировались вниз, но в ходе торгов в четверг их подъем составляет порядка 1,5% - до $4,11 за фунт.

На Лондонской бирже металлов цена меди утром выросла на 1,6% - до $9,067 тыс. за тонну.

Позитивными факторами для рынка выступают ожидания улучшения ситуации в мировой экономике, а также опасения в отношении перебоев с поставками, отмечают аналитики.

Аналитики Goldman Sachs ожидают напряженной ситуации на медном рынке в ближайшем будущем. По их мнению, сочетание рекордно низких запасов металла, быстрого роста спроса на медь из-за перехода на "зеленую" экономику, а также "низкая ценовая эластичность приведут к образованию дефицита меди в 2025 году".

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Тэги: МИР, МЕДЬ, ЦЕНЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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