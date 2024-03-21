Медь подорожала более чем на 10% за 6 недель и продолжает расти

Цены на медь в мире после краткого перерыва возобновили рост после того, как Федеральная резервная система США подтвердила прогноз относительно трех снижений процентных ставок в этом году.
Металл подорожал более чем на 10% за последние шесть недель. В начале недели цены на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) достигали максимума почти за год - $4,15 за фунт. Затем котировки скорректировались вниз, но в ходе торгов в четверг их подъем составляет порядка 1,5% - до $4,11 за фунт.
На Лондонской бирже металлов цена меди утром выросла на 1,6% - до $9,067 тыс. за тонну.
Позитивными факторами для рынка выступают ожидания улучшения ситуации в мировой экономике, а также опасения в отношении перебоев с поставками, отмечают аналитики.
Аналитики Goldman Sachs ожидают напряженной ситуации на медном рынке в ближайшем будущем. По их мнению, сочетание рекордно низких запасов металла, быстрого роста спроса на медь из-за перехода на "зеленую" экономику, а также "низкая ценовая эластичность приведут к образованию дефицита меди в 2025 году".
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