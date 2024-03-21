Shell продаст 1 тыс. заправок в 2024-25гг

Британо-нидерландская энергетическая компания Shell планирует сократить свою сеть АЗС на 500 единиц в 2024 году и на столько же - в 2025-м, говорится в сообщении компании.

Часть этих АЗС принадлежит Shell напрямую, часть является собственностью совместных предприятий. Доля заправок в собственности не раскрывается, как и страны, в которых компания намерена сократить свое присутствие.

При этом в США Shell расширяет сеть заправок. Её представитель сообщил аналитическому сервису Oil Price Information Service (OPIS), что фирме принадлежат около 180 АЗС в 49 штатах, а в феврале она заключила сделку о покупке ещё 45 в штате Нью-Мексико.

Акции Shell дорожают на 0,3% на торгах в Лондоне в четверг. С начала года капитализация компании увеличилась на 1,1%, до 166,45 млрд фунтов ($212,7 млрд).