Shell продаст 1 тыс. заправок в 2024-25гг

Британо-нидерландская энергетическая компания Shell планирует сократить свою сеть АЗС на 500 единиц в 2024 году и на столько же - в 2025-м, говорится в сообщении компании.
Часть этих АЗС принадлежит Shell напрямую, часть является собственностью совместных предприятий. Доля заправок в собственности не раскрывается, как и страны, в которых компания намерена сократить свое присутствие.
При этом в США Shell расширяет сеть заправок. Её представитель сообщил аналитическому сервису Oil Price Information Service (OPIS), что фирме принадлежат около 180 АЗС в 49 штатах, а в феврале она заключила сделку о покупке ещё 45 в штате Нью-Мексико.
Акции Shell дорожают на 0,3% на торгах в Лондоне в четверг. С начала года капитализация компании увеличилась на 1,1%, до 166,45 млрд фунтов ($212,7 млрд).
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили перспективы экономического сотрудничества
Байрамов и Фидан обсудили перспективы углубления сотрудничества Баку и Анкары
Баку в очередной раз призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
"Нейтральные" российские спортсмены не будут участвовать в открытии ОИ-2024 в Париже - МОК
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе вырос в 1,4 раза, холодильников – в 4,2 раза
Турпоток в Азербайджан в январе-феврале вырос почти в 1,5 раза
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Большинство граждан Молдовы не верят во вступление страны в ЕС до 2030г - опрос
Италия и Армения подписали годовую программу военного сотрудничества
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Президент Национальной нефтяной корпорации Конго посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Yelo Bank состоялась презентация книги «История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы