В Тбилиси надеются на конкретный результат стратегического партнерства Грузии с США

Стратегическое партнерство Грузии с США должно приносить ощутимый результат, в том числе введение безвизового режима между двумя странами, заявил в четверг журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Конечно, это наше желание, чтобы стратегическое партнерство с США приносило конкретный ощутимый результат. Мы не раз говорили, что результатом стратегического партнерства могло бы стать введение безвизового режима для граждан нашей страны, важно было бы и установление свободной торговли между двумя странами, открытие прямого авиасообщения. И это можно было бы сделать очень просто", - сказал Кобахидзе.
Он выразил надежду, что прогресс в этом вопросе будет.
Ранее на этой неделе председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил журналистам, что США действительно на протяжении трех десятков лет оказывали и оказывают Грузии большую финансовую помощь, однако спикер парламента сказал, что эта помощь должна быть прозрачна. "Во многих случаях финансовая помощь со стороны США оказывается многочисленным грузинским неправительственным организациям, которые идентифицированы с оппозицией и откровенно работают на разрушение государственных институтов", - сказал Папуашвили.
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