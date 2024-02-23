Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8403 RUR   0.0183 GBR   2.153 TRY   0.0547

Цена на нефть

22.02 $/bbl +/- WTI 78.61 +0.70 Brent 83.67 +0.64

Регион 23.02.2024 16:22

Кобахидзе отмечает определенное охлаждение США к Грузии

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе прокомментировал на брифинге состоявшиеся в пятницу встречи с послами США и Китая, заявив, что с обеими державами у Грузии хорошие, стратегические отношения.

"Для нас важно развивать с США и Китаем, являющимися сверхдержавами, политические и экономические отношения", - заявил Кобахидзе.

Он отметил, что с США у Грузии сложились давние отношения, а с Китаем активно начали выстраиваться отношения в прошлом году, когда между двумя странами было достигнуто соглашение о стратегическом партнерстве.

"Что касается приоритетов, то они зависят не только от Грузии - это дело двустороннее. Со стороны Китая мы видим большой интерес, выражающийся в конкретных шагах. В частности, китайские компании активно включаются в реализацию экономических проектов. Восстановлены прямые авиарейсы между двумя странами. Со всех сторон видно позитивное отношение Китая к нашей стране", - сказал Кобахидзе.

Говоря об отношениях Грузии с США, премьер-министр отметил, что в течение последних лет отмечалось определенное охлаждение.

"Были определенные проявления ослабления интереса со стороны США к стратегическому партнерству с Грузией. Это было проявлено и в некоторых деталях - не было визитов на высшем уровне, это выражается и в вопросах протокола. Если взять поздравления, то уже восьмой год с избранием у нас президента или премьер-министра поздравляют только американские официальные лица среднего уровня", - сказал Кобахидзе.

По его словам, и в торгово-экономических отношениях "не особо хорошая ситуация".

"У нас нет прямых авиарейсов в США и нет безвизового режима. Безусловно, все это требует улучшения и на сегодняшней встрече с американским послом мы обсудили эти вопросы, заявили о необходимости интенсификации грузино-американских отношений", - сказал премьер.

В мае 2005 года президент США Джордж Буш-младший посетил Грузию с визитом. В июле 2009 года тогда вице-президент США Джо Байден также посетил Грузию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, США, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Координатор Госдепа США по борьбе с коррупцией посетит Армению и Грузию Новый посол США в Грузии прибыла в Тбилиси Спикер парламента Грузии не разделяет обеспокоенности госдепа из-за восстановления авиасообщения с РФ Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией может привести к санкциям против грузинских компаний Президент Грузии предложила начать расследование деятельности судей, попавших под санкции США Лидер правящей в Грузии партии назвал необоснованными американские санкции против четырех грузинских судей Грузия экстрадировала в США россиянина, подозреваемого в киберпреступлениях Глава Пентагона подтвердил приверженность США укреплению оборонного потенциала Грузии Рикер отметил роль Гарибашвили в организации встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси Военные Азербайджана принимают участие в учениях в Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az