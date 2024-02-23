Кобахидзе отмечает определенное охлаждение США к Грузии

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе прокомментировал на брифинге состоявшиеся в пятницу встречи с послами США и Китая, заявив, что с обеими державами у Грузии хорошие, стратегические отношения.

"Для нас важно развивать с США и Китаем, являющимися сверхдержавами, политические и экономические отношения", - заявил Кобахидзе.

Он отметил, что с США у Грузии сложились давние отношения, а с Китаем активно начали выстраиваться отношения в прошлом году, когда между двумя странами было достигнуто соглашение о стратегическом партнерстве.

"Что касается приоритетов, то они зависят не только от Грузии - это дело двустороннее. Со стороны Китая мы видим большой интерес, выражающийся в конкретных шагах. В частности, китайские компании активно включаются в реализацию экономических проектов. Восстановлены прямые авиарейсы между двумя странами. Со всех сторон видно позитивное отношение Китая к нашей стране", - сказал Кобахидзе.

Говоря об отношениях Грузии с США, премьер-министр отметил, что в течение последних лет отмечалось определенное охлаждение.

"Были определенные проявления ослабления интереса со стороны США к стратегическому партнерству с Грузией. Это было проявлено и в некоторых деталях - не было визитов на высшем уровне, это выражается и в вопросах протокола. Если взять поздравления, то уже восьмой год с избранием у нас президента или премьер-министра поздравляют только американские официальные лица среднего уровня", - сказал Кобахидзе.

По его словам, и в торгово-экономических отношениях "не особо хорошая ситуация".

"У нас нет прямых авиарейсов в США и нет безвизового режима. Безусловно, все это требует улучшения и на сегодняшней встрече с американским послом мы обсудили эти вопросы, заявили о необходимости интенсификации грузино-американских отношений", - сказал премьер.

В мае 2005 года президент США Джордж Буш-младший посетил Грузию с визитом. В июле 2009 года тогда вице-президент США Джо Байден также посетил Грузию.