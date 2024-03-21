Большинство граждан Молдовы не верят во вступление страны в ЕС до 2030г - опрос

Более половины граждан Молдовы не верят, что республике удастся вступить в Европейский союз до 2030 года, свидетельствуют данные исследования "Социально-политический барометр", представленного в четверг компанией IMAS.

Согласно опросу, только 36% респондентов считают, что власти удастся добиться поставленной цели, а 56% опрошенных, что нет. Остальные 8% не определились.

По мнению 38% опрошенных, ситуация в стране ухудшается с тех пор как Майя Санду стала президентом, 26% респондентов считают, что остается неизменной, а 34% - развивается к лучшему.

Мнения граждан также разделились относительно необходимости проводить референдум по вопросу европейской интеграции. С инициативой по этому поводу выступила Санду, которая предложила парламенту принять решение о проведении такого референдума в один день с выборами президента - в октябре-ноябре 2024 года.

Согласно опросу, 44% респондентов считают проведение референдума нужным, а 47% - нет. Остальные - не определились. Также, 44% согласны с идеей проведения референдум в один день с президентскими выборами, а 52% - нет.

По мнению 37% респондентов, парламентское большинство изменило избирательное законодательство, чтобы провести референдум в один день с президентскими выборами, потому что "правящая партия PAS боится, что Майя Санду может проиграть выборы".

Еще 13% граждан считают, что таким образом удастся привлечь больше голосов за Санду на президентских выборах. По мнению 34% опрошенных, посредством референдума PAS хочет показать приверженность граждан Молдовыевроинтеграции.

При этом, 48% респондентов считают нарушением закона, тот факт, что парламентское большинство изменило законодательство для проведения референдума и выборов в один день, а 38% признают это решение законным.

Опрос проводился 9-27 февраля с участием 1091 респондента. Погрешность - 3%.