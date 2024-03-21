Азербайджан продлил до 1 июля разрешение на ввоз продукции из РФ с этикетками на товарах без перевода на азербайджанский язык

Россельхознадзор и Агентство пищевой безопасности Азербайджана договорились о продлении до 1 июля 2024 года ввоза в Азербайджан продукции с этикетками на товарах без перевода на азербайджанский язык, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Россельхознадзор.
“Россельхознадзор информирует о продлении до 1 июля 2024 года переходного периода, в течение которого на территорию Азербайджана может поступать продукция (упакованная в розничную и/или в промышленную упаковку для дальнейшей переработки), этикетка/пояснительные листки которой не содержат перевод на азербайджанский язык”, - говорится в информации ведомства.
При этом товары должны ввозиться в сопровождении стикеров, содержащих перевод информации на азербайджанский язык.
В Россельхознадзоре пояснили, что стикерование продукции малого объема, размер упаковки которой затрудняет нанесение информации на нескольких языках, может осуществляться нанесением стикера, содержащего перевод на иностранный язык, на верхнюю упаковку.
Х. Насирзаде
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