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АПК 21.03.2024 16:50

Азербайджан продлил до 1 июля разрешение на ввоз продукции из РФ с этикетками на товарах без перевода на азербайджанский язык

Россельхознадзор и Агентство пищевой безопасности Азербайджана договорились о продлении до 1 июля 2024 года ввоза в Азербайджан продукции с этикетками на товарах без перевода на азербайджанский язык, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Россельхознадзор.

“Россельхознадзор информирует о продлении до 1 июля 2024 года переходного периода, в течение которого на территорию Азербайджана может поступать продукция (упакованная в розничную и/или в промышленную упаковку для дальнейшей переработки), этикетка/пояснительные листки которой не содержат перевод на азербайджанский язык”, - говорится в информации ведомства.

При этом товары должны ввозиться в сопровождении стикеров, содержащих перевод информации на азербайджанский язык.

В Россельхознадзоре пояснили, что стикерование продукции малого объема, размер упаковки которой затрудняет нанесение информации на нескольких языках, может осуществляться нанесением стикера, содержащего перевод на иностранный язык, на верхнюю упаковку.

Х. Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, АПБ, СОГЛАШЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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