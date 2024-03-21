Гендиректор МАГАТЭ призвал не разделять поставщиков ядерного топлива на хороших и плохих

Ядерную энергетику не стоит делить на хорошую и плохую, а российское топливо может быть необходимо в долгосрочных проектах, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг.

"Я бы предостерег от суждений, что какая-то хорошая ядерная энергетика выступает против плохой. Я не думаю, что эта позиция способствует той обстановке, которая должна быть на рынке энергоресурсов", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Так гендиректор ответил на просьбу журналиста прокомментировать стремление США и ЕС сократить зависимость от российского ядерного топлива и, возможно, ввести санкции в отношении ядерной энергетики РФ.

"Давайте проясним, речь не идет о том, чтобы превращать ядерную энергетику в "политический пинг-понг", скорее нужно учитывать нужды стран. Есть определенные долгосрочные проекты в области инфраструктуры, в которых могут использовать российское топливо", - подчеркнул он.

В феврале издание Financial Times со ссылкой на представителей американской атомной индустрии сообщило, что запрет на импорт в США обогащенного урана из России может вступить в силу в этом году.

Некоторые западные страны периодически призывают к санкциям против российской атомной отрасли.