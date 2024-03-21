Литва с 2025г намерена тратить на оборону не менее 3% ВВП

Сейм Литвы в четверг принял программу укрепления и развития системы обороны, которая закрепляет стремление Вильнюса со следующего года тратить на оборону не менее 3% ВВП.

В документе предусмотрено, что в следующем году ассигнования по линии министерства обороны должны составить 2,38 млрд евро, в 2026 году - 2,5 млрд евро, в 2027 году - 2,6 млрд евро, а в 2030 году - возрасти до 2,84 млрд евро.

В этом году финансирование обороны в Литве планируется на уровне 2,75% ВВП (включая временный налог на сверхдоходы банков).

В программе определены основные приоритеты: к 2027 году иметь поддерживающую инфраструктуру, пригодную для приема немецкой бригады, к 2030 году сформировать национальную дивизию и реализовать принцип "всеобщей обороны". Для формирования дивизии необходимо приобретение соответствующего вооружения, в том числе танков, реактивных систем залпового огня, а также систем ПВО большой и средней дальности.

Согласно программе, важнейшим гарантом безопасности Литвы остается НАТО, но необходимо разработать и практически реализовать собственную модель универсальной обороны, мобилизуя гражданские и военные ресурсы государства.

"В целях значительного увеличения численности граждан, подготовленных к обороне, и ускорения формирования действующего резерва, необходимо принять решение о последовательном увеличении численности военнослужащих, проходящих обязательную начальную военную службу, в соответствии с оборонными потребностями", - говорится в документе.

Отмечается, что необходимо создать систему военных комендатур в муниципалитетах даже в мирное время. В состоянии войны они выполняли бы задачи по обеспечению вооруженных сил, обеспечивали выполнение задач, поставленных командующим вооруженными силами, взаимодействие между военными и муниципальными учреждениями.

Также указывается, что для усиления ВВС необходимо заменить технически устаревшую технику новыми системами, отвечающими требованиям НАТО. Кроме того, приближается окончание срока службы существующих боевых кораблей, поэтому необходимо обеспечить модернизацию флота боевых кораблей.

В документе также говорится о развитии военной инфраструктуры, повышении военной мобильности и других аспектах.

После принятия Сеймом этой программы правительство в течение трех месяцев должно будет подготовить, согласовать и утвердить с комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне семилетний план оборонных закупок и план развития кадрового потенциала.

Политики, представители бизнеса и эксперты продолжают дискуссии по поводу финансовых источников для выделения не менее 3% ВВП на оборонные нужды. Среди предложений упомянуты повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость, налога на прибыль или подоходного налога, а также заимствования, пересмотр льгот.