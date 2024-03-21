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Транспорт и связь 21.03.2024 23:13

BMW ожидает увеличения продаж автомобилей в 2024г

Германская Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) ожидает небольшого увеличения продаж автомобилей ее основных брендов (BMW, Mini и Rolls-Royce) в 2024 году.

Согласно прогнозу компании, маржа EBIT ее автомобильного бизнеса в этом году составит 8-10%. В 2023 году показатель составил 9,8%.

BMW ожидает существенного роста продаж электромобилей в текущем году, в прошлом году они подскочили на 74%. В начале этого года темпы роста реализации этих машин уже являются двузначными в процентном выражении, отмечают в компании.

В 2023 году на долю электромобилей пришлось 15% всех продаж BMW Group.

В целом маржа EBIT BMW Group, согласно ее прогнозу, в 2024 году также составит 8-10% против 11% в прошлом году. Показатель EBIT, как ожидается, немного уменьшится по сравнению с уровнем прошлого года, поскольку снижение спроса на подержанные автомобили может негативно сказаться на подразделении в сфере финансовых услуг.

Рост инвестиций в электрификацию линейки автомобилей также скажется на результатах компании в этом году, предупреждают в BMW. При этом капиталовложения и инвестиции в исследования и разработки с целью поддержки ее перехода на электромобили должны достичь пика в 2024 году.

Акции BMW теряют в цене 1,5% в ходе торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 6%.

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Тэги: BMW, БИЗНЕС, ПРОГНОЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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