BMW ожидает увеличения продаж автомобилей в 2024г

Германская Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) ожидает небольшого увеличения продаж автомобилей ее основных брендов (BMW, Mini и Rolls-Royce) в 2024 году.
Согласно прогнозу компании, маржа EBIT ее автомобильного бизнеса в этом году составит 8-10%. В 2023 году показатель составил 9,8%.
BMW ожидает существенного роста продаж электромобилей в текущем году, в прошлом году они подскочили на 74%. В начале этого года темпы роста реализации этих машин уже являются двузначными в процентном выражении, отмечают в компании.
В 2023 году на долю электромобилей пришлось 15% всех продаж BMW Group.
В целом маржа EBIT BMW Group, согласно ее прогнозу, в 2024 году также составит 8-10% против 11% в прошлом году. Показатель EBIT, как ожидается, немного уменьшится по сравнению с уровнем прошлого года, поскольку снижение спроса на подержанные автомобили может негативно сказаться на подразделении в сфере финансовых услуг.
Рост инвестиций в электрификацию линейки автомобилей также скажется на результатах компании в этом году, предупреждают в BMW. При этом капиталовложения и инвестиции в исследования и разработки с целью поддержки ее перехода на электромобили должны достичь пика в 2024 году.
Акции BMW теряют в цене 1,5% в ходе торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 6%.
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