Japan Airlines покупает 42 самолета у Airbus и Boeing

Японская авиакомпания Japan Airlines планирует приобрести 42 самолета у Airbus SE и Boeing Co. в рамках программы расширения авиапарка.
Как говорится в сообщении компании, заказ будет включать 10 самолетов Boeing 787, а также 21 самолет A350-900 и 11 узкофюзеляжных A321neo. Поставки будут осуществляться в течение десяти лет.
Сумма заказа не разглашается. Каталожная стоимость указанных самолетов составляет 1,87 трлн иен ($12,36 млрд), однако производители, как правило, предоставляют значительные скидки крупным клиентам.
Акции Japan Airlines выросли на 0,7% на торгах в четверг. Капитализация компании за последние 12 месяцев повысилась примерно на 15%, до 1,24 трлн иен.
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