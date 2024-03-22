Japan Airlines покупает 42 самолета у Airbus и Boeing

Японская авиакомпания Japan Airlines планирует приобрести 42 самолета у Airbus SE и Boeing Co. в рамках программы расширения авиапарка.

Как говорится в сообщении компании, заказ будет включать 10 самолетов Boeing 787, а также 21 самолет A350-900 и 11 узкофюзеляжных A321neo. Поставки будут осуществляться в течение десяти лет.

Сумма заказа не разглашается. Каталожная стоимость указанных самолетов составляет 1,87 трлн иен ($12,36 млрд), однако производители, как правило, предоставляют значительные скидки крупным клиентам.

Акции Japan Airlines выросли на 0,7% на торгах в четверг. Капитализация компании за последние 12 месяцев повысилась примерно на 15%, до 1,24 трлн иен.