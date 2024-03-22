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Транспорт и связь 22.03.2024 00:29

Japan Airlines покупает 42 самолета у Airbus и Boeing

Японская авиакомпания Japan Airlines планирует приобрести 42 самолета у Airbus SE и Boeing Co. в рамках программы расширения авиапарка.

Как говорится в сообщении компании, заказ будет включать 10 самолетов Boeing 787, а также 21 самолет A350-900 и 11 узкофюзеляжных A321neo. Поставки будут осуществляться в течение десяти лет.

Сумма заказа не разглашается. Каталожная стоимость указанных самолетов составляет 1,87 трлн иен ($12,36 млрд), однако производители, как правило, предоставляют значительные скидки крупным клиентам.

Акции Japan Airlines выросли на 0,7% на торгах в четверг. Капитализация компании за последние 12 месяцев повысилась примерно на 15%, до 1,24 трлн иен.

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Тэги: ЯПОНИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТЫ, ЗАКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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