ЕС решил начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной

Председатель Евросовета Шарль Мишель объявил вечером в четверг на саммите ЕС в Брюсселе о решении европейских лидеров начать переговоры с Боснией и Герцеговиной (БиГ) о вступлении страны в Евросоюз.
"Европейский совет только что решил начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины. Поздравляем! Ваше место в нашей европейской семье", - написал Мишель в соцсети X.
Он назвал это решение "ключевым шагом вперед" на пути БиГ в ЕС.
"Теперь необходимо продолжить напряженную работу, чтобы Босния и Герцеговина стабильно развивалась, как того хочет ваш народ", - отметил глава Европейского совета.
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