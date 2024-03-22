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Спорт 22.03.2024 23:00

Adidas с 2027 года перестанет быть спонсором сборной Германии

Производитель спортивных товаров adidas AG перестанет быть спонсором сборной Германии по футболу с 2027 года, сообщил Немецкий футбольный союз (DFB).

Фирменные три полоски adidas присутствуют на форме немецких футболистов с 1950 года, это одно из самых длительных партнерств в истории мирового футбола, отмечает Financial Times. Сама компания была основана годом ранее.

Новым спонсором сборной Германии станет американская Nike Inc., "предложившая намного более привлекательные финансовые условия", отмечается в заявлении DFB. Сумма сделки не раскрывается. Контракт начнет действовать в 2027 году и рассчитан на 7 лет. Nike будет спонсировать как мужскую, так и женскую команды страны.

Министр экономики Германии Роберт Хабек сказал в интервью местному новостному агентству Dpa, что он "едва ли может себе представить форму сборной без трех полосок", назвав их "частью немецкой идентичности".

По текущему контракту adidas продолжит поставлять экипировку "бундесманшафт" на домашнем чемпионате Европы 2024 года и на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Недавно компания представила новый комплект формы сборной, выполненный в розовом цвете. Раньше немцы никогда не играли в розовых футболках, и новинка сразу стала хитом продаж, сообщила компания, не раскрывая конкретные цифры.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФУТБОЛ, СПОНСОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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