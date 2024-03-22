Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0185 GBR   2.162 TRY   0.0526

Цена на нефть

21.03 $/bbl +/- WTI 81.07 -0.20 Brent 85.78 -0.17
Дальнее зарубежье 22.03.2024 22:00

Мировые продажи мониторов для ПК выросли в IV квартале на 3,8%

Мировой рынок мониторов для персональных компьютеров завершил 2023 год на оптимистичной ноте, в четвертом квартале поставки достигли 31,9 млн единиц, по данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Рост составил 3,8% в годовом сопоставлении, немного превысив прогноз IDC, предполагавший увеличение на 3,2%. Между тем по итогам пяти предыдущих кварталов наблюдалось снижение продаж.

В четвертом квартале все ключевые сегменты рынка продемонстрировали рост, при этом потребительский сегмент превзошел по динамике коммерческий. Рост спроса наблюдался не только в низкоценовом сегменте, но и в сегменте мониторов средней и высокой стоимости, включая игровые мониторы. В целом некоторая стабилизация рынка во второй половине 2023 года помогла нивелировать глубокое падение в первом полугодии, когда поставки упали на 17,4%. В результате совокупное снижение продаж мониторов по итогам 2023 года составило 8,6%.

Все крупные региональные рынки продемонстрировали подъем в четвертом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Исключением стал китайский рынок, который немного сдал позиции, несмотря на жесткую конкуренцию и упавшие цены, отмечается в сообщении.

На долю игровых мониторов пришлось около 16% от суммарных поставок в 2023 году.

Запасы мониторов снова достигли адекватных уровней, в связи с чем IDC ожидает устойчивого восстановления объема поставок вплоть до конца 2025 года. К числу факторов, влияющих на восстановление, относится выход новых моделей с более высокой частотой обновления экрана, снижение цен на мониторы с более широкой диагональю, а также рост популярности игровых дисплеев. Кроме того, активный переход бизнеса на ПК с операционной системой Windows 11 и увеличение числа работников в офисах также могут содействовать усилению продаж в бизнес-сегменте.

Согласно прогнозам IDC, темпы увеличения продаж в коммерческом сегменте в 2024 и 2025 годах будут выше, чем в потребительском. После 2025 года рост продаж замедлится, покупки мониторов будут совершаться скорее для замены старых моделей, а пик продаж (133 млн единиц), вероятно, будет достигнут в 2028 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, МОНИТОР, ПРОДАЖИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az