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Транспорт и связь 22.03.2024 21:30

Deutsche Bahn в 2023 году резко увеличила чистый убыток

Германская железнодорожная компания Deutsche Bahn (DB) по итогам 2023 года получила чистый убыток в размере 2,4 млрд евро по сравнению с 227 млн евро годом ранее, сообщается в ее отчетности.

Операционный убыток составил 964 млн евро против прибыли в 1,2 млрд евро в 2022 году. Выручка упала на 13% - до 45,2 млрд евро.

Негативная динамика финансовых показателей госкомпании обусловлена, в том числе, сложной ситуацией в сфере грузовых перевозок и значительным снижением прибыли логистической "дочки" Schenker.

При этом DB в прошлом году перевезла железнодорожным транспортом 1,837 млрд пассажиров (рост на 5,8%), автобусами - 547,8 млн человек (повышение на 17%).

Показатели пунктуальности ухудшились: вовремя либо с опозданием менее чем на 6 минут следовали 64% поездов дальнего следования и 91% региональных поездов. В 2022 году эти показатели составляли соответственно 65,2% и 91,8%.

Инвестиции DB в 2023 году достигли рекордных 7,6 млрд евро.

По итогам 2024 года компания планирует получить выручку около 47 млрд евро. Операционная прибыль, как ожидается, превысит 1 млрд евро.

Группа Deutsche Bahn предоставляет услуги по перевозке грузов и пассажиров, а также логистические услуги во многих странах. Протяженность железнодорожных линий компании превышает 33,4 тыс. километров. Штат насчитывает более 340 тыс. человек, из которых свыше 231 тыс. работают в Германии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЖЕЛДОРОГА, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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