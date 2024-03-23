Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0185 GBR   2.162 TRY   0.0526

Цена на нефть

22.03 $/bbl +/- WTI 80.63 -0.44 Brent 85.43 -0.35
Внешняя политика 23.03.2024 11:42

Асадов соболезнует Мишустину в связи с терактом в Подмосковье

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с соболезнованиями по случаю террористического акта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.

“Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим”, - говорится в письме.


Х. Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕМЬЕР, РФ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


Похожие новости


Азербайджан и Россия за 9 месяцев увеличили грузоперевозки на 22% - премьер Асадов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az