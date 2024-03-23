Асадов соболезнует Мишустину в связи с терактом в Подмосковье

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с соболезнованиями по случаю террористического акта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. “Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим”, - говорится в письме.

Х. Насирзаде

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