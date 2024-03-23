Переданная России американцами информация о готовящемся теракте в РФ носила общий характер, без конкретизации - источник в российской спецслужбе

В российских спецслужбах подтвердили, что американская сторона информировала Россию о готовящемся теракте, однако эта информация была общей, без конкретизации.

В связи с заявлением представителя Совета национальной безопасности американской администрации Эдриенн Уотсон о передаче российской стороне данных о готовящемся теракте источник в российской спецслужбе подтвердил, что такая информация действительно поступала.

Вместе с тем, источник подчеркнул, что эта информация носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном "Крокус Сити Холл" в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли стрельбу. В здании возник пожар.

По последним данным СКР, число жертв превышает 90 человек, более 100 человек госпитализированы.

Расследуется уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).