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НАТО должна возместить ущерб людям, подвергшимся воздействию обедненного урана во время бомбардировок Югославии в 1999 году - адвокат

Сербия намерена требовать от стран НАТО выплат компенсации пострадавшим от воздействия обедненного урана, снаряды с которым использовались во время ударов по Югославии в 1999 году.

"НАТО должна возместить ущерб людям, заболевшим раком после того, как подверглись непосредственному воздействию обедненного урана. НАТО должна возместить ущерб", - заявил в эфире телеканала РТРС сербский адвокат Срджан Алексич, который является стороной защиты пострадавших.

По его словам, данные проведенных в Италии анализов, взятых у раковых больных в Сербии, выявили причинно-следственную связь с воздействием обедненного урана.

"Мы должны действовать по модели итальянского адвоката Анджело Тартальи, который выступал от имени сотни итальянских военнослужащих, которые служили в Косово и заболели раком. И если Верховный суд Италии подтвердил обвинения в их случае, то в нашем случае катастрофа значительно больше", - отметил Алексич.

Удары НАТО по территории Союзной республики Югославия начались 24 марта 1999 года под предлогом сдерживания действий югославской армии в Косово, где тогда происходил конфликт. За 11 недель бомбардировок силы НАТО нанесли 2,3 тыс. воздушных ударов по 995 объектам в различных частях страны. Многие снаряды, которые использовали силы НАТО, содержали обедненный уран.

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Тэги: СЕРБИЯ, НАТО, ТРЕБОВАНИЕ


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