«Крокус Сити Холл» будет восстановлен - владелец

Концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, пострадавший в ходе теракта, будет восстановлен, говорится в сообщении на сайте Crocus Group.
"Российская компания "Крокус Интернешнл", владеющая концертным залом "Крокус Сити Холл", выражает глубокие соболезнования в связи с терактом, унесшим жизни сотни людей... Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что компания делает все возможное, чтобы "помочь властям и специальным службам, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта".
В ночь на воскресенье в МЧС заявили, что тяжелая техника прибыла к "Крокусу" для расчистки завалов после пожара. Ранее спасатели сообщили, что открытое горение в здание "Крокуса" ликвидировано.
Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске был совершен вечером в пятницу, когда несколько человек открыли стрельбу по зрителям на концерте, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека.
Президент России Владимир Путин в своем обращении сообщил, что правоохранительные органы задержали 11 человек, причастных к теракту, в том числе четверых непосредственных исполнителей.
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