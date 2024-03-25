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Хуситы предостерегают Саудовскую Аравию от поддержки ударов США по объектам мятежников

Саудовская Аравия может вновь стать военной целью мятежников-хуситов, если она будет содействовать США в их ударах по Йемену, заявил член высшего политического совета хуситов Мухаммед Али аль-Хуси.

"Мы направили сообщение Саудовской Аравии, что она будет целью, если позволит американским истребителям использовать свою территорию или воздушное пространство для агрессии против Йемена", - приводит Bloomberg его слова, сказанные подконтрольному хуситам телеканалу "Аль-Масира".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает йеменские правительственные войска в их противостоянии с хуситами (группировка "Ансар Аллах"), контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран. В то же время Эр-Рияд пытается заключить мирный договор с хуситами. При этом власти королевства не присоединились к воздушной кампании против мятежников и к возглавляемой Вашингтоном коалиции по обеспечению безопасности в Красном море.

Между тем аль-Хуси подчеркнул, что Саудовской Аравии стоит предпринимать более серьезные шаги для выполнения мирных планов по Йемену. Он подчеркнул, что переговоры не смогут двинуться вперед, пока саудовские власти не согласятся возобновить оплату труда ряда служащих, счетов за электричества и другие услуги в Йемене.

"Аль-Хуси подтвердил: группировка дала гарантии Китаю и России, что не будет атаковать их суда", - информирует Bloomberg.

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Тэги: ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, САУДАРАВИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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