Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8403 RUR   0.0183 GBR   2.153 TRY   0.0547

Цена на нефть

23.02 $/bbl +/- WTI 76.49 -2.12 Brent 81.62 -2.05

Дальнее зарубежье 25.02.2024 15:50

Хуситы заявляют об очередных обстрелах кораблей ВМС США близ Йемена

Йеменские мятежники-хуситы заявили в воскресенье, что совершили обстрел кораблей ВМС США, а также американского танкера близ Йемена, сообщает агентство ЭФЭ.

По данным занимающих часть территории Йемена мятежников, "несколько беспилотников атаковали корабли ВМС США в Красном море".

Кроме того, по утверждениям хуситов, они обстреляли танкер Torm Thor в Аденском заливе. О результатах таких действий не сообщается.

Эти обстрелы последовали после того, как США и их союзники накануне проинформировали об очередной волне ударов по позициям хуситов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, КОРАБЛИ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


США и Великобритания предприняли новые атаки на объекты хуситов в Йемене США нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов в Йемене - CENTCOM Хуситы сообщили, что обстреляли два американских судна Хуситы взяли ответственность за нападение на британское судно у берегов Йемена Йеменские хуситы нанесли удар по торговому судну в Красном море Хуситы сообщили об атаке на британское судно Хуситы заявляют, что сумели поразить ракетами британский танкер в Аденском заливе Йеменские хуситы заявляют об обстреле баллистическими ракетами нескольких военных кораблей США Хуситы считают, что с минимальным применением силы блокируют движение судов через Красное море В Белом доме считают, что у хуситов все еще есть наступательный потенциал

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az