Хуситы заявляют об очередных обстрелах кораблей ВМС США близ Йемена

Йеменские мятежники-хуситы заявили в воскресенье, что совершили обстрел кораблей ВМС США, а также американского танкера близ Йемена, сообщает агентство ЭФЭ.

По данным занимающих часть территории Йемена мятежников, "несколько беспилотников атаковали корабли ВМС США в Красном море".

Кроме того, по утверждениям хуситов, они обстреляли танкер Torm Thor в Аденском заливе. О результатах таких действий не сообщается.

Эти обстрелы последовали после того, как США и их союзники накануне проинформировали об очередной волне ударов по позициям хуситов.