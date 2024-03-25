Совет Безопасности ООН (СБ ООН) принял проект резолюции, призывающий к немедленному прекращению огня в Газе во время Рамазана, что может привести к постоянному и устойчивому прекращению огня.
СБ ООН в составе 15 членов провел голосование по проекту резолюции, разработанному непостоянными членами Алжиром, Эквадором, Гайаной, Японией, Мальтой, Мозамбиком, Южной Кореей, Сьерра-Леоне, Словенией и Швейцарией.
Проект резолюции был принят 14 голосами «за» и 1 голосом «воздержался». США воздержались от голосования.
После длительных переговоров в проекте резолюции была согласована фраза «постоянное прекращение огня». В последний момент делегация США попросила внести поправку в текст проекта резолюции, заменив слово «постоянное» «бессрочное». Считается, что таким образом США добавили гибкости процессу прекращения огня.
На предложенную Россией поправку, предусматривающую изменение формулировки до первоначального вида перед голосованием, США наложили вето, сообщает "Анадолу".
После 7 октября СБ ООН впервые принял резолюцию, требующую прекращения огня в Газе.
Резолюция осудила нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и все акты терроризма, а также заявила, что захват пленных является нарушением международного права.
В резолюции подчеркивается глубокая озабоченность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа и одобряются дипломатические усилия, предпринимаемые Египтом, Катаром и США.
Резолюция призвала к «немедленному прекращению огня в месяц Рамазан, которое будет соблюдаться всеми сторонами и приведет к постоянному и устойчивому прекращению огня, а также к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников» и потребовала обеспечить доступ к гуманитарной и медицинской помощи для них.
В резолюции подчеркивается важность срочного увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и содержится требование устранить все препятствия для защиты гражданского населения и оказания необходимой гуманитарной помощи.
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