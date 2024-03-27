J&J ведет переговоры о покупке производителя медустройств Shockwave с капитализацией в $12 млрд

Johnson & Johnson (J&J) ведет переговоры о покупке американского производителя медицинских устройств Shockwave Medical, пишет The Wall Street Journal.
Стороны могут согласовать условия сделки в ближайшие несколько недель, сообщает источник газеты. Он не исключает, что могут появиться и другие претенденты на покупку Shockwave.
Капитализация компании, специализирующейся на оборудовании для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, составляла около $11 млрд до появления информации об интересе J&J. Акции Shockwave подорожали на 10% по итогам торгов во вторник и выросли в цене еще на 1,5% на дополнительной сессии. Таким образом, рыночная стоимость компании составляет более $12 млрд.
Согласно февральскому прогнозу Shockwave, ее выручка в 2024 году увеличится на 25-27% и составит $910-930 млн.
Главой компании с 2017 года является Дуглас Годшалл. Shockwave стала публичной в 2019 году.
Акции J&J подорожали на 0,4% по итогам торгов во вторник. Рыночная стоимость компании составляет порядка $375 млрд.
В Баку обвинили Расмуссена в злоупотреблении статусом экс-генсека НАТО
В Баку обеспокоены планами ЕС по военной поддержке Армении - МИД Азербайджана
В Баку призвали внешних акторов воздержаться от шагов, способных привести к дестабилизации обстановки на Южном Кавказе
Барселона с 1 апреля снова повысит туристический налог
Число погибших в Crocus City Hall выросло до 143
Страны ЕС в январе экспортировали в Азербайджан около 250 т фармпродукции почти на 14 млн евро
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
В ЕС пришли к компромиссу о продлении льготного режима торговли с Украиной
Болгарию ждут внеочередные парламентские выборы
Около 780 млн человек в мире в 2022 году голодали, при этом люди выбрасывают пятую часть продовольствия - ООН
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank навестил семьи шехидов в Ходжавенде
Президент Национальной нефтяной корпорации Конго посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Yelo Bank состоялась презентация книги «История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы