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Бизнес и законодательство 27.03.2024 20:39

J&J ведет переговоры о покупке производителя медустройств Shockwave с капитализацией в $12 млрд

Johnson & Johnson (J&J) ведет переговоры о покупке американского производителя медицинских устройств Shockwave Medical, пишет The Wall Street Journal.

Стороны могут согласовать условия сделки в ближайшие несколько недель, сообщает источник газеты. Он не исключает, что могут появиться и другие претенденты на покупку Shockwave.

Капитализация компании, специализирующейся на оборудовании для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, составляла около $11 млрд до появления информации об интересе J&J. Акции Shockwave подорожали на 10% по итогам торгов во вторник и выросли в цене еще на 1,5% на дополнительной сессии. Таким образом, рыночная стоимость компании составляет более $12 млрд.

Согласно февральскому прогнозу Shockwave, ее выручка в 2024 году увеличится на 25-27% и составит $910-930 млн.

Главой компании с 2017 года является Дуглас Годшалл. Shockwave стала публичной в 2019 году.

Акции J&J подорожали на 0,4% по итогам торгов во вторник. Рыночная стоимость компании составляет порядка $375 млрд.

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Тэги: США, МЕДИЦИНА, ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПАНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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