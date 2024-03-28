ВБ через МБРР предоставит Армении более 92 млн евро на финансирование дефицита госбюджета

Международный банк реконструкции и развития (МБРР, структура Всемирного банка) предоставит Армении кредит в размере более 92 млн евро, правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соответствующего соглашения.

Армения получит кредит в размере 92,3 млн евро и грант в размере $16 млн. "Средства будут направлены на финансирование дефицита госбюджета Армении 2024 года", - отмечается в документе.

Кредит предоставляется на 22 года с 8-летним льготным периодом. Годовая процентная ставка равна шестимесячной средней ставки SOFR плюс плавающий спред. По состоянию на 27 марта SOFR 6M составляла 5,38862%.

Парламент Армении принял госбюджет на 2024 год с дефицитом 482,9 млрд драмов (около $1,2 млрд), или 4,6% ВВП.