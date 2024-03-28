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ТЭК 28.03.2024 12:58

Гурбанов назначен новым гендиректором ПО «Азнефть»

Президент SOCAR Ровшан Наджаф назначил Али Гурбанова генеральным директором производственного объединения (ПО) «Азнефть» (структура SOCAR по добыче нефти и газа), говорится в сообщении ПО.

Гурбанов на посту гендиректора ПО «Азнефть» сменил Шахмара Гусейнова, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

До нынешнего назначения Гурбанов занимал должность директора азербайджанского филиала Umid Babek Operating Company.

Гусейнов возглавлял ПО «Азнефть» с декабря 2019 года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗНЕФТЬ, ГЕНДИРЕКТОР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Гусейнов назначен новым гендиректором ПО «Азнефть»

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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