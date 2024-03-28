Гурбанов назначен новым гендиректором ПО «Азнефть»

Президент SOCAR Ровшан Наджаф назначил Али Гурбанова генеральным директором производственного объединения (ПО) «Азнефть» (структура SOCAR по добыче нефти и газа), говорится в сообщении ПО. Гурбанов на посту гендиректора ПО «Азнефть» сменил Шахмара Гусейнова, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR. До нынешнего назначения Гурбанов занимал должность директора азербайджанского филиала Umid Babek Operating Company. Гусейнов возглавлял ПО «Азнефть» с декабря 2019 года. Н.Аббасова

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