Китай в январе-феврале купил у Азербайджана нефтепродукты почти на $7 млн

Китай в январе-феврале 2024 года импортировал из Азербайджана 15,7 тыс. тонн нефтепродуктов, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных главного таможенного управления КНР.
Весь объем продукции был поставлен в феврале.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», в стоимостном выражении поставки оцениваются примерно в $6,8 млн.
Данных за аналогичный период прошлого года ведомство не приводит.
В то же время Китай в январе-феврале 2024 года экспортировал в Азербайджан, по данным главного таможенного управления КНР, около 2,6 тыс. тонн авиакеросина (рост на 10,9% год к году) примерно на $2,4 млн (рост на 1,7%).
Р.Керимов
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