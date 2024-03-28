Глубина финсистемы Азербайджана по итогам 2023г составила почти 52% ВВП

Глубина финансовой системы Азербайджана по итогам 2023 года составила 63,6 млрд манатов или 51,7% ВВП страны за отчетный год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По итогам 2022 года глубина финансовой системы Азербайджана составила 61,6 млрд манатов или 46% ВВП.

Таким образом, в 2023 году активы финансовой системы Азербайджана выросли на 3,2%.

«По итогам 2023 года активы финансовой системы Азербайджана оцениваются в 63,6 млрд манатов или 51,7% ВВП (81,9% ненефтяного ВВП). При этом 77,3% активов финансовой системы приходится на банки (76,4% по итогам 2022 года)", - отметили в правительстве.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом активы банков увеличились на 4,5% - до 49,2 млрд манатов.

В структуре активов финансового сектора 19,7% приходится на небанковские кредитные организации (НБКО) против 20,8% по итогам 2022 года.

Вклад страхового сектора и инвестиционных компаний в финансовую глубину является незначительным и составляет 2,8% и 0,2% соответственно.

А.Азизов