Власти США и Британии проверяют связанные с РФ криптовалютные операции на $20 млрд

Власти США и Великобритании проверяют криптовалютные транзакции на сумму более $20 млрд, прошедшие через биржу Garantex, работающую в РФ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, платежи проходили через криптобиржу Garantex с использованием привязанной к доллару криптовалюты Tether уже после того, как Вашингтон и Лондон ввели санкции против Garantex.
Администрация президента США Джо Байдена пытается оказать давление на криптовалютные биржи, такие как Garantex, с первых дней военной операции России на территории Украины. Как отмечают источники газеты, транзакции на $20 млрд станут одним из самых серьезных нарушений санкций, введенных против РФ, за это время.
Источники также отмечают, что расследование продолжается и еще слишком рано ждать его выводов, учитывая сложность и непрозрачность транзакций с криптовалютами. По их словам, со стороны Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, предположений о нарушениях не поступало.
Tether сообщила в ответ на запрос Bloomberg, что заморозила активы всех организаций, входящих в санкционный список США.
Garantex, основанная в 2019 году в Эстонии, ранее в этом месяце заявила, что стремится предотвратить использование биржи для незаконной деятельности и активно сотрудничала с европейскими и американскими властями до того, как подпала под санкции.
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