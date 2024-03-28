Россельхознадзор в 2024г проведет аудит лаборатории по испытанию семян в Азербайджане

Россельхознадзор запланировал на 2024 год проведение аудита лабораторий по испытанию семян сельхозрастений в шести странах.
Как сообщил журналистам глава службы Сергей Данкверт, специалисты проверят лаборатории Чили, Азербайджана, Таиланда, Турции, Аргентины, Узбекистана.
По его словам, служба проинформировала 108 стран-производителей и поставщиков семян в РФ о вступлении в силу закона "О семеноводстве". Он предусматривает проведение аудита лабораторий стран-поставщиков на подтверждение соответствия их российскому законодательству. Ввоз семян и посадочного материала из государств, лаборатории которых не прошли процедуру аудита, будет невозможен с 1 сентября 2024 года.
Отдел новостей
Франция подстрекает Армению к новой войне – глава СГБ Азербайджана
В Баку обвинили Расмуссена в злоупотреблении статусом экс-генсека НАТО
В Баку обеспокоены планами ЕС по военной поддержке Армении - МИД Азербайджана
Турпоток в Стамбул в январе-феврале вырос на 8%
СГБ Азербайджана провела в 2023г предварительное расследование по 27 уголовным делам, связанным с госизменой
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Stellantis планирует уволить около 3,6 тыс. сотрудников в Италии
В ЮАР автобус рухнул с моста, погибли 45 человек
Армения всегда стремилась в ЕС, но ее «втянули в другую систему» - Симонян
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
NEQSOL Holding запускает сотрудничество с Udemy Business
Впервые среди высших учебных заведений в Бакинской высшей школе нефти начала работу научно-исследовательская лаборатория искусственного интеллекта
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы