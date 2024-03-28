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АПК 28.03.2024 22:46

Россельхознадзор в 2024г проведет аудит лаборатории по испытанию семян в Азербайджане

Россельхознадзор запланировал на 2024 год проведение аудита лабораторий по испытанию семян сельхозрастений в шести странах.

Как сообщил журналистам глава службы Сергей Данкверт, специалисты проверят лаборатории Чили, Азербайджана, Таиланда, Турции, Аргентины, Узбекистана.

По его словам, служба проинформировала 108 стран-производителей и поставщиков семян в РФ о вступлении в силу закона "О семеноводстве". Он предусматривает проведение аудита лабораторий стран-поставщиков на подтверждение соответствия их российскому законодательству. Ввоз семян и посадочного материала из государств, лаборатории которых не прошли процедуру аудита, будет невозможен с 1 сентября 2024 года.

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Тэги: РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, СЕМЕНА, АУДИТ

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