В Балтиморе приступают к устранению последствий обрушения моста

Самый большой подъемный кран на восточном побережье США транспортировали в Балтимор для удаления обломков обрушившегося в начале недели моста Фрэнсиса Скотта Ки, в который врезался контейнеровоз, сообщает в пятницу Associated Press.
"Речь идет не только о Мэриленде, но об экономике всей страны. Порт обрабатывает больше автомобилей и сельскохозяйственной техники, чем любой другой порт США", - заявил губернатор штата Мэриленд Уэс Мур, говоря о необходимости как можно быстрее устранить последствия случившегося. Так, он отметил, что "лучшие умы мира" работают над очищением завалов.
По словам Мура, кран, который будет задействован в операции, может поднимать до 1 тыс. тонн и станет одним из как минимум двух, используемых для удаления обломков моста из воды.
Он отметил, что восстановления моста займет много времени, а также поблагодарил администрацию президента США Джо Байдена за быстрое выделение $60 млн для борьбы с последствиями обрушения.
Associated Press отмечают, что в воде все еще находятся тела четырех человек, погибших в результате обрушения, однако официальные лица предупреждают, что необходимо начать удаление обломков перед продолжением поисковой операции.
В среду водолазы достали из воды тела двух погибших мужчин.
Во вторник в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушилась часть моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз Dali потерял управление и врезался в него. На борту судна во время столкновения находились 22 члена экипажа.
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