Партия президента Южной Кореи лидирует в преддверии парламентских выборов - опрос

Правящая партия президента Южной Кореи Юн Сок Ёля "Сила народа" лидирует по популярности по результатам общественного опроса в преддверии парламентских выборов, запланированных в апреле, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные исследования организации Gallup Korea.
Так, согласно опросу, порядка 37% избирателей готовы поддержать "Силу народа", в то время как 29% намерены отдать голос главной оппозиционной Демократической партии. На третьем по популярности у южнокорейцев месте оказалась Корейская инновационная партия - у нее 12%. Это новая партия, ее создал политик Чо Гук, занимавший пост министра юстиции при президенте Мун Чжэ Ине.
Опрос проводился организацией Gallup Korea среди свыше 1 тыс. человек.
Парламентские выборы в стране запланированы на 10 апреля.
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