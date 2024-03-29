Партия президента Южной Кореи лидирует в преддверии парламентских выборов - опрос

Правящая партия президента Южной Кореи Юн Сок Ёля "Сила народа" лидирует по популярности по результатам общественного опроса в преддверии парламентских выборов, запланированных в апреле, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные исследования организации Gallup Korea.

Так, согласно опросу, порядка 37% избирателей готовы поддержать "Силу народа", в то время как 29% намерены отд‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ать голос главной оппозиционной Демократической партии. На третьем по популярности у южнокорейцев месте оказалась Корейская инновационная партия - у нее 12%. Это новая партия, ее создал политик Чо Гук, занимавший пост министра юстиции при президенте Мун Чжэ Ине.

Опрос проводился организацией Gallup Korea среди свыше 1 тыс. человек.

Парламентские выборы в стране запланированы на 10 апреля.